Слава Зайцев задолжал Москве 58 миллионов рублей

«Московский дом моды Вячеслава Зайцева» задолжал московским властям 58 миллионов 452 тысячи 892 рубля. Об этом сообщает ТАСС.

Иск о взыскании этой суммы подал в суд департамент городского имущества города Москвы. Данные об иске содержатся на сайте картотеки арбитражных дел. По словам представителей столичной мэрии, долг возник из-за просроченной оплаты аренды.

В марте 2018 года Слава Зайцев провел последний в своей карьере показ мод. Показ коллекции осень-зима 2018-2019 прошел в рамках Недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia (MBFWR) и был приурочен к 80-летию Зайцева.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.

После распада СССР открыл собственный модный дом и школу моделей. Основал несколько дизайнерских конкурсов, в том числе конкурс профессиональных модельеров имени Надежды Ламановой. Академик Российской академии художеств (2007), народный художник России (2006), лауреат Государственной премии России (1996).

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