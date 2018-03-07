Слава Зайцев проведет последний в жизни показ

Известный российский модельер Слава Зайцев объявил, что 10 марта 2018 года проведет последний в своей карьере сезонный показ мод. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 7 марта.

Показ сезонной коллекции осень-зима 2018-2019 дизайнер совместит со специальным ретроспективным шоу, приуроченным к его 80-летию. Показ пройдет в рамках Недели моды Mercedes Benz Fashion Week Russia (MBFWR), в которой кутюрье участвовал 10 лет, продемонстрировав за это время более 10 тысяч модных образов.

«Мне всегда хотелось делать что-то яркое и интересное, то, что поможет человеку выразить его индивидуальность, — сказал Слава Зайцев. — Во время Mercedes-Benz Fashion Week Russia мои коллекции увидели десятки тысяч людей, и я благодарю свою преданную публику за то, что вы были со мной все эти 10 лет».

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Модельер уточнил, что он заканчивает регулярные сезонные показы, но не творческую деятельность, и пообещал «продолжить радовать» клиентов и экспертов моды специальными проектами.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.

После распада СССР открыл собственный модный дом и школу моделей. Основал несколько дизайнерских конкурсов, в том числе конкурс профессиональных модельеров имени Надежды Ламановой. Академик Российской академии художеств (2007), народный художник России (2006), лауреат Государственной премии России (1996).

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