Lacoste пожертвовала крокодилом ради спасения животных

Французская компания Lacoste выпустила лимитированную серию футболок-поло совместно с некоммерческой организацией Международный союз охраны природы (IUCN), сообщает WWD.

Компания-производитель одежды и аксессуаров в спортивном стиле временно убрала свой неизменный с 1933 года логотип — крокодила — и заменила его на изображения 10 исчезающих видов животных, в том числе номаскуса, бирманской кровельной черепахи, калифорнийского кондора, восточного черного хохлатого гиббона, саолы, северного тонкотелого лемура, совиного попугая, яванского носорога и суматранского тигра.

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Всего выпущено 1775 экземпляров поло. Количество моделей с логотипом в виде того или иного животного соответствует численности сохранившейся в мире его популяции. Так, сейчас осталось всего 450 особей виргинской циклоуры и 30 — калифорнийской морской свиньи. Стоимость одного поло составит 150 евро, выручка будет передана IUCN.

Lacoste производит одежду, парфюмерию, очки, часы и изделия из кожи. Основана в 1933 году. Крокодил — прозвище основателя компании, теннисиста Рене Лакоста. До 2012 года компанию контролировала семья Лакост, затем 93,3 процента акций марки были проданы швейцарской группе Maus Frere. Парфюмерное подразделение бренда входит в корпорацию Coty.

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