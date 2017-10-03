Lacoste предложил мужчинам пахнуть айвой и ревенем

Парфюмерное подразделение бренда Lacoste представило мужской аромат L’Homme Lacoste. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 3 октября.

В аромате сочетаются верхние ноты мандарина и сладкого апельсина, ноты «сердца» — айва и ревень — и шлейфовые пряные ноты черного перца, имбиря, жасмина и миндаля. Базовые ноты — кедр, амбра, мускус, ваниль и Akigalawood (фракционированная нота масла пачули). Прямоугольная форма флакона напоминает о теннисном корте и основателе бренда, известном французском теннисисте прошлого века Рене Лакосте.

Lacoste производит одежду, парфюмерию, очки, часы и изделия из кожи. Логотип бренда — изображение зеленого крокодила. До 2012 года компанию контролировала семья Лакост, затем 93,3 процента акций марки были проданы швейцарской группе Maus Frere. Парфюмерное подразделение бренда входит в корпорацию Coty.