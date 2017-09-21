Японцы обновили для Guerlain флакон столетней давности

Японская фарфоровая мануфактура Arita Porcelain Lab, основанная в 1616 году, создала новую версию исторического флакона для духов Guerlain 1912 года, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы парфюмерного дома в четверг, 21 сентября.

Флаконы для аромата Fall Flower (парфюмеры Тьерри Вассер и Дельфин Джелк) выполнены из фарфора с ручной росписью в виде цветов на белом фоне и пробкой в форме полураспустившейся розы. Парфюмерная композиция построена на нотах розы, иланг-иланга, жасмина, флердоранжа, мха и белого мускуса.

Лимитированная версия аромата Guerlain Fall Flower во флаконах Arita Porcelain Lab выпущена в 1475 экземплярах.

Фото: Guerlain 1 /4

Arita Porcelain Lab (прежнее название — Yazaemon Kiln) — мануфактура-производитель традиционного фарфора ручной росписи. Основана семьей Язаемон в Японии в 1616 году. Выпускает посуду и предметы интерьера с ручной цветной росписью и росписью золотом. Первый совместный проект компании с парфюмерным домом Guerlain — флакон для аромата Mitsouko — реализован в 2016 году.