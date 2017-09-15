Мудрость Энди Уорхола попала на флаконы с духами

Японский бренд Comme des Garçons выпустил серию ароматов You're In с цитатами художника Энди Уорхола на упаковке. Об этом в пятницу, 15 сентября, сообщает Vogue.

По информации издания, духи в каждом из 12 флаконов одни и те же, а надписи разные. Стоимость одного составляет 80 евро. Их можно купить исключительно в Dover Street Market в Лондоне. Отмечается, что при создании упаковок дизайнеры вдохновлялись творением художника Silver Coke Bottles 1967 года.

Фото: Comme des Garçons

Флаконы созданы в серебряном цвете, а высказывания Уорхола напечатаны черным. Аромат духов имеет выраженный цитрусовый оттенок, а также отдает мускусом и металлом.

Энди Уорхол — американский художник, дизайнер, писатель и коллекционер. Он стал одной из самых известных фигур в истории поп-арт-движения и современного искусства.

Comme des Garçons — японский бренд одежды, основанный женщиной-дизайнером Рей Кавакубо (Rei Kawakubo). Компания активно сотрудничает с российским дизайнером Гошей Рубчинским. В 1998 году был выпущен аромат Odeur 53 с нотами жженой резины и лака для ногтей, ставший изюминкой парфюмерной линии Дома.