Shiseido отразил образ футуристичной Японии в парфюмерной воде

Японская косметическая марка Shiseido представила новый аромат — Ever Bloom Ginza Flower. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 24 августа. По словам представителей марки, парфюмерная вода посвящена сердцу Токио — кварталу Гинза, и в ней воплощается футуристичный образ Японии.

В аромате чувствуются ноты белых цветков апельсина, гардении и мускуса. «Обволакивающие ноты мускуса придают белому цветку уникальное звучание, абстрактное и удивительно современное», — рассказал парфюмер Орельен Гишар.

Shiseido — старейшая в мире косметическая компания, основана Аринобу Фукухарой (Arinobu Fukuhara) в 1872 году в Японии.

Среди новинок марки — линейка средств для ухода за кожей Waso. В составе косметики преобладают натуральные ингредиенты: экстракты мушмулы, мед, ледяной гриб и соевые бобы.