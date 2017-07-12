Shiseido сделала тушь для панорамных ресниц

Японская косметическая марка Shiseido представила новую тушь — Full Lash Multi-Dimention. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 12 июля. По словам представителей бренда, она служит для создания панорамных ресниц.

Входящий в состав моделирующий воск и специальная форма щеточки аккуратно завивают каждую ресницу и фиксируют ее. Панорамная щеточка, разработанная специалистами Shiseido, изгибается под любым углом, поворачивается на 360 градусов изгибается под углом до 30 градусов.

В продаже тушь появится осенью, цена — 2200 рублей.

Shiseido — старейшая в мире косметическая компания, основана Аринобу Фукухарой (Arinobu Fukuhara) в 1872 году в Японии. Одна из новинок марки — коллекционное издание, куда вошли семь оттенков рассыпчатой пудры.

По словам представителей марки, «классическая пудра возвращается в коллекционной винтажной упаковке с обновленной формулой, соответствующей потребностям современной женщины».