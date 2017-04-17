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Марка Shiseido выпустила коллекционный набор пудры

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Японская косметическая марка Shiseido представила коллекционное издание, куда вошли семь оттенков рассыпчатой пудры. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 17 апреля. В ограниченную серию вошло 9 тысяч наборов.

По словам представителей марки, «классическая пудра возвращается в коллекционной винтажной упаковке с обновленной формулой, соответствующей потребностям современной женщины». Чтобы воссоздать оригинальный дизайн, специалисты Shiseido использовали чертежи из архива производителя, который 100 лет назад создал коробочки для уникальной пудры.

Оттенки новой рассыпчатой пудры «7 цветов» созданы с использованием более чем 20 различных типов пудры, подобранных вручную. Среди них особое место занимают фарфоровая пудра и частицы мелкого помола. Именно за счет этих ингредиентов средство выравнивает тон, обеспечивает полуматовый эффект и увлажнение, а также создает гладкое, словно фарфор, покрытие.

Shiseido — старейшая в мире косметическая компания, основана Аринобу Фукухарой (Arinobu Fukuhara) в 1872 году в Японии.

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