Корейцы предложили улучшать цвет лица консилером

Корейская косметическая марка Dr.Jart+ представила новое средство для макияжа — Tonecealer. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 14 апреля.

По словам представителей марки, жидкий пигмент способен скрыть несовершенства кожи и при этом не подсушивает ее. В линейке представлено два оттенка: для темной и светлой кожи. Новинки уже поступили в продажу, цена — 4515 рублей.

Корейская косметическая марка Dr.Jart+ основана в 2004 году. Производит средства для ухода за кожей и декоративную косметику с натуральными компонентами.

Летом 2016 года компания выпустила ВВ крем-кисть Illuminating Brush, объединяющий свойства хайлайтера и базы под макияж. В нем сореджится жемчужная пыль, позволяющая создать эффект сияния, экстракт планктона, комплекс растительных экстрактов и медицинская минеральная вода «Норденау», оказывающая увлажняющее действие