YSL Beaute предложил женщинам тушь с эффектом накладных ресниц

Французский парфюмерный бренд YSL Beaute представил новые косметические продукты. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 13 апреля.

Речь идет о новой туши The Shock с эффектом накладных ресниц. По словам представителей марки, она придает взгляду притягательность, дерзость и сексуальность. Еще одна новинка — парфюмированная вода Black Opium Floral Shock с нотами груши, гаредении и бергамота.

Фото: YSL Beaute 1 /3

Дом моды Saint Laurent Paris (ранее Yves Saint Laurent) основан в 1962 году в Париже дизайнером Ивом Сен-Лораном совместно с Пьером Берже. В 2002 году Сен-Лоран принял решение отойти от дел и продал свой бренд холдингу Pinault Printemps Redoute (PPR).

Парфюмерное подразделение дома, бренд YSL Beauté, производящий духи и декоративную косметику, в настоящее время принадлежит компании L'Oreal.