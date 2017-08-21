Ценности
 

Японцы нашли секрет здоровой кожи в грибах и мушмуле

Перейти в «Мою Ленту»

Японская косметическая марка Shiseido выпустила новую линию средств для ухода за кожей — Waso. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 21 августа.

В составе косметики преобладают натуральные ингредиенты. В коллекцию вошел увлажняющий крем с морковью, матирующая эмульсия с экстрактом мушмулы, кремовый скраб с соевыми бобами и тофу, а также очищающий гель с медом и лосьон-гель, в состав которого вошла Тремелла фукусовидная или «ледяной гриб».

В продаже нокинки появятся в октябре. Цены на них варьируются от 2300 до 2950 рублей.

Shiseido — старейшая в мире косметическая компания, основана Аринобу Фукухарой (Arinobu Fukuhara) в 1872 году в Японии.

Новинка марки — тушь Full Lash Multi-Dimention для создания панорамных ресниц. Входящий в состав моделирующий воск и специальная форма щеточки аккуратно завивают каждую ресницу и фиксируют ее. Панорамная щеточка, разработанная специалистами Shiseido, изгибается под любым углом, поворачивается на 360 градусов изгибается под углом до 30 градусов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Shiseido сделала тушь для панорамных ресниц
В Shiseido грядут кадровые перестановки
Shiseido научит защищаться от солнца в воде
Последние новости
Путин назначил Анатолия Антонова послом России в США
Владимир Кличко увидел сходство между Макгрегором и своим братом
Ляшко потребовал расстрелять Саакашвили на границе
Туристическое видео с порноактрисой вызвало скандал в Японии
Галкин «в интересах личного хайпа» высмеял открытое письмо Малахова
МИД Белоруссии рассказал о закрытой встрече Суркова и Волкера в Минске
Лавров объяснил решение США ограничить выдачу виз россиянам
Ценности
Ценности00:03Сегодня
Антон Прохоров

«За бородой прячутся и политики, и банкиры»

Единожды оседлавший Harley-Davidson россиянин навсегда меняет ориентацию
14:03Сегодня

Boucheron сделал из драгоценностей ароматы

15:15Сегодня

ЦУМ соберет детей в школу

11:50Сегодня

Samsonite применил достижения авиации в дизайне зонтов

Ценности00:0717 августа

«Чо ты как баба?»

Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
12:27Сегодня

Первый лимузин Mercedes-Benz Ельцина продали

12:47Сегодня

Итальянцы стерли различия между мужчинами и женщинами

10:07Сегодня

Montblanc показал часы с инновационным турбийоном

Ценности08:01 9 августа

Цени мой стиль

Насколько вы отстали от моды: тест «Ленты.ру»
11:11Сегодня

Supreme усомнился в свежести дыхания покупателей

09:34Сегодня

Юные любители Ferrari разорят родителей на 97 тысяч долларов

16:1418 августа

Samsonite использовал инновационный материал для сумок и чемоданов

Россия
«Из двух детей один обязательно заболеет»
Стоит ли удалять органы у новорожденных, чтобы уберечь их от рака
Бесоизвержение
Поп-экзорцист на черном Land Cruiser заставляет православных трястись и кричать
В Подмосковье проведут родительское собрание в режиме онлайн
Пассажир выжил после падения под поезд в московском метро
В Госдуме оценили решение США приостановить выдачу виз в России
Жители Кургана раскопали могилу 17-летней девушки и сожгли ее останки
Путин раскрутит
Творческая молодежь уговорила президента рекламировать свои проекты
Все материалы
Мир
Гуд-бай, Америка: США перестанут выдавать визы россиянам
Все собеседования отменены до начала осени
На кровавых каруселях
Перестрелять недовольных — переизбравшийся президент Кении оказался обидчивым
Демократия подъехала
США влияют на политику других стран, не привлекая внимания
Путин назначил Анатолия Антонова послом России в США
Барселонский террорист скрылся на машине убитого им водителя
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Бомбанет?
Американский островок готовится к ядерному удару Северной Кореи
Все материалы
Бывший СССР
Реконструкция латгальского костюма и латгальский гербЗа Латгалию!
В Латвии есть народ, готовый бороться за свой язык
МИД Белоруссии рассказал о закрытой встрече Суркова и Волкера в Минске
Ляшко потребовал расстрелять Саакашвили на границе
СБУ обвинила Россию в поставке некачественных протезов для ветеранов АТО
Саакашвили рассказал о готовности европейских стран предоставить ему гражданство
Украинский диверсант удивился чистоте Донецка
СМИ узнали о ссоре Порошенко и Качиньского из-за героизации УПА
Все материалы
Финансы
В расход
Роботы лишают китайских банкиров и спекулянтов смысла жизни
Смертельный кредит
Россияне отдают последнее и умирают
Ткачев спрогнозировал рекордный экспорт зерна
Русский международный банк приостановил прием и выдачу вкладов
ЦБ отозвал лицензию у банка «Северо-Восточный альянс»
Рост зарплат россиян назвали причиной замедления роста ВВП страны
Путин поручил выделить 150 миллиардов на модернизацию БАМа и Транссиба
Все материалы
Бизнес
Ломать — не строить
Кто наживется на программе реновации в России
Австрия анонсировала продление Транссиба до Вены
«Роснефть» закрыла сделку по приобретению 49 процентов акций Essar Oil Limited
Total объявила о сделке на 8 миллиардов долларов
Несуществующий дагестанский судья взыскал с Hyundai 18 миллионов рублей
Два участка трассы М-4 «Дон» стали платными до 2109 года
Суд отказался арестовывать по иску Siemens направленные в Крым турбины
Все материалы
Силовые структуры
Место происшествияРезня в Сургуте: кто стоит за атакой на прохожих
Пострадали семь человек, нападавший убит
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Османский ответ
Турецкое оружие завоевывает мир
Появилось видео уничтожения с воздуха колонны боевиков под Дейр-эз-Зором
Мосгорсуд снял арест с части активов бывшего главы Марий Эл
Российские ВКС ликвидировали в Сирии более 200 боевиков ИГ
Поиски убийцы пауэрлифтера Драчева начаты во всех дальневосточных регионах
Все материалы
Наука и техника
Полна чалма
Неизвестные снимки исчезнувших красот старой Индии
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Послали подальше
Раскрыты неизвестные подробности межзвездной миссии Voyager
Засмотревшийся в смартфон водитель скутера провалился в яму
Япония испытала новый способ добычи электроэнергии
Пермский робот-марафонец упал во время первой тренировки
НАСА рассказало о трудностях в SpaceX
Все материалы
Спорт
Вячеслав Екимов«Соблазн к употреблению допинга есть всегда»
Лучший российский велосипедист XX века о дорогах страны и доступности допинга
Букмекеры оценили вероятность увольнения Карреры из «Спартака»
Футболист МЮ дал пинка Ибрагимовичу
Президент «Зенита» раскрыл секрет преображения Кокорина
Неймар раскритиковал руководство «Барселоны»
Надаль вновь стал первой ракеткой мира
СМИ сообщили о готовности «Манчестер Сити» купить Месси за 300 миллионов евро
Все материалы
Культура
«Технари тусуются у левой колонки»
Полиция кормила посетителей фестиваля бульоном, но кто-то все равно умер
«После фон Триера не найти такие же рискованные роли»
Шарлотта Генсбур о «Призраках Исмаэля» и любви к провокационным проектам
«Изображать тупого иностранца и вести себя как дома»
Секрет датского счастья, или как выжить в Скандинавии: версия Майкла Бута
Мединский призвал поумерить пыл вокруг выдвижения российского фильма на «Оскар»
Вышел трейлер сериала «Страйк» по детективам Джоан Роулинг
Финал седьмого сезона «Игры престолов» показали в трейлере
Могилу воспетой The Beatles Эленор Ригби выставят на торги
Все материалы
Интернет и СМИ
Коллективное изнасилование
Почему звезды обречены страдать из-за ворующих интимные снимки хакеров
Звезды не ездят в метро?
Тайно снятые пассажиры подземки стали героями полотен Леонардо да Винчи
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
Американский блогер сравнил ожидания с реальностью
Малахов написал Эрнсту открытое письмо
Малахов рассказал о новом месте работы и раскрыл причины ухода с Первого канала
На «России 24» перепутали Якутию с Японией
Все материалы
Ценности
Антон Прохоров«За бородой прячутся и политики, и банкиры»
Единожды оседлавший Harley-Davidson россиянин навсегда меняет ориентацию
«Чо ты как баба?»
Дерзкое решение полового вопроса в тесте «Ленты.ру»
Boucheron сделал из драгоценностей ароматы
Японцы нашли секрет здоровой кожи в грибах и мушмуле
Samsonite применил достижения авиации в дизайне зонтов
Первый лимузин Mercedes-Benz Ельцина продали
Танки и люрекс
Роль модников в крахе СССР
Все материалы
Путешествия
Бросьте тапочки, оставьте полотенца
Какие услуги можно и нужно бесплатно требовать в отелях
«В Ростове шикарные плюхи»
Зачем туристу ехать в город-папу на вольный Дон
Туристическое видео с порноактрисой вызвало скандал в Японии
Москва вошла в число самых дешевых городов Европы для культурного отдыха
В аварии с автобусом в Турции пострадали 11 россиян
Эксперт предрекла увеличение сроков выдачи виз в США для россиян до полугода
Автобус с десятками туристов перевернулся в Анталье
Все материалы
Из жизни
«Водка, Путин, холода, — так местные представляют Россию»
История девушки, которая переехала из Москвы в Сингапур
Дичь какая
Эти люди совершают преступления, которые другим даже в голову не придут
Тоже мне, герои
Куда скачет Супермен с Украины и что волнует пузатого Капитана Америку
В Нижнем Новгороде коту предложили работу с окладом 20 тысяч рублей
Вор из Арканзаса увез банкомат на погрузчике
Пес в Орегоне выкопал во дворе наркотики на 85 тысяч долларов
Американец за рулем автомобиля перепрыгнул разведенный мост
Все материалы
Самая продаваемая иномарка РФ: конкуренты и расходы
Длительный тест Hyundai Solaris: часть вторая
История пикапов Ford
От «Жестянки Лиззи» до 750-сильной «Супер-змеи»
Невероятные истории из автосервисов
Непридуманные истории, рассказанные механиками из разных стран
В какие истории попадают бабушки за рулем
Что происходит, когда дамы в возрасте пытаются быть в тренде
Американцы совершили на «Тойоте» незапланированный прыжок через реку
Глава компании Pagani сделал для себя «Зонду» с кузовом баркетта
Mercedes-Maybach показал гиперроскошный шестиметровый кабриолет на элеткротяге
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы