Японцы нашли секрет здоровой кожи в грибах и мушмуле

Японская косметическая марка Shiseido выпустила новую линию средств для ухода за кожей — Waso. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 21 августа.

В составе косметики преобладают натуральные ингредиенты. В коллекцию вошел увлажняющий крем с морковью, матирующая эмульсия с экстрактом мушмулы, кремовый скраб с соевыми бобами и тофу, а также очищающий гель с медом и лосьон-гель, в состав которого вошла Тремелла фукусовидная или «ледяной гриб».

Фото: пресс-служба Shiseido

В продаже нокинки появятся в октябре. Цены на них варьируются от 2300 до 2950 рублей.

Shiseido — старейшая в мире косметическая компания, основана Аринобу Фукухарой (Arinobu Fukuhara) в 1872 году в Японии.

Новинка марки — тушь Full Lash Multi-Dimention для создания панорамных ресниц. Входящий в состав моделирующий воск и специальная форма щеточки аккуратно завивают каждую ресницу и фиксируют ее. Панорамная щеточка, разработанная специалистами Shiseido, изгибается под любым углом, поворачивается на 360 градусов изгибается под углом до 30 градусов.