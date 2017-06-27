В Shiseido грядут кадровые перестановки

Японская косметическая марка Shiseido останется без креативного директора. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» сообщил представитель пресс-службы марки. В ближайшее время Дик Пейдж покинет свой пост, осенне-зимняя коллекция макияжа станет для него последней.

Сам Пейдж пока никак не прокомментировал информацию о своем увольнении. Кто займет его место, не сообщается.

Дик Пейдж сотрудничает с Shiseido с 1997 года, он разрабатывал продукты для внутреннего японского рынка и бренда Inoui. Спустя 10 лет он занял пост креативного директора марки.

Shiseido — старейшая в мире косметическая компания, основана Аринобу Фукухарой (Arinobu Fukuhara) в 1872 году в Японии. Одна из новинок — коллекционное издание косметической пудры. Чтобы воссоздать оригинальный дизайн, специалисты Shiseido использовали чертежи из архива производителя, который 100 лет назад создал коробочки для уникальной пудры.