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В Иордании члена королевской семьи арестовали за попытку госпереворота

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Фото: MUHAMMAD HAMED / Reuters

В Аммане арестованы член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид и бывший советник короля Иордании Абдаллы II, экс-министр финансов Бассам Авадалла. Об этом в субботу, 3 апреля, сообщает местное агентство «Петра». По его данным, из «соображений безопасности» задержаны еще несколько человек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на панарабский телеканал «Аль-Маядин», в Аммане был раскрыт «заговор с целью отстранения от власти Абдаллы II». По его данным, под домашним арестом находится бывший наследный принц Хамза бен Хусейн и несколько высокопоставленных офицеров.

При этом председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал-майор Юсеф Хунейти опроверг эти данные, по его информации, принц не находится ни под домашним арестом, ни под стражей. Начальник армии заявил, что расследование попытки госпереворота продолжается, и его результаты будут объявлены «с полной прозрачностью и ясностью».

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