Тольяттинский потрошитель сознался в еще одном убийстве россиянки

Олег Рыльков, прозванный «тольяттинским потрошителем» и отбывающий пожизненное наказание в колонии «Черный дельфин», признался в еще одном убийстве. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам маньяка, 1 мая 1994 года в доме на улице Садовой Самары он задушил 83-летнюю местную жительницу. Пенсионерка не дожила до своего дня рождения девять дней. Следователи не могли раскрыть дело об убийстве 17 лет.

Как отметил информированный источник издания, Рыльков вспомнил расположение предметов, мебели в доме, способ нанесения травм и удушения.

Следователям предстоит проверить показания маньяка и установить обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что Рыльков сознался в убийстве двух девочек и получил пожизненный срок. Было установлено, что в августе 1994 года маньяк обманом заманил 16-летнюю девочку в лес, где изнасиловал и убил ее. Затем в июне 1997 года он изнасиловал и убил восьмилетнюю школьницу.

Тольяттинский потрошитель признан виновным в 64 преступления, в том числе 37 сексуальных. Прозвище маньяк получил за страсть вырезать у жертв органы и уносить их с собой.