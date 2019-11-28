Одного из самых страшных маньяков России отказались освобождать по болезни

Советский районный суд Самары отказался удовлетворить ходатайство 52-летнего Олега Рылькова и досрочно прекратить отбытие им наказания по состоянию здоровья. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель суда Татьяна Шайдурова.

Заседание проходило в закрытом режиме. Рыльков еще в апреле подал ходатайство о досрочном прекращении отбытия срока, так как у него выявлено тяжелое заболевание, препятствующее пребыванию в местах лишения свободы. Слушания сначала проходили в Сызраньском городском суде, затем были перенесены в Самару — по месту нахождения истца, так как Олег Рыльков был этапирован в местный СИЗО.

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Причина в том, что одновременно с ходатайством о прекращении срока Рыльков, больше известный как Тольяттинский потрошитель, чистосердечно признался еще в четырех совершенных убийствах и был доставлен из колонии «Черный дельфин» в Самарскую область для проведения следственных действий.

Таким образом, общее число жертв Рылькова достигло 12 человек, причем во время первого процесса он признался только в трех убийствах — об остальных преступлениях маньяк стал говорить уже во время отбытия пожизненного срока. О последних четырех жертвах маньяк рассказал следствию в апреле 2019 года — спустя 21 год после приговора.

26 ноября в суд было направлено новое уголовное дело в отношении Рылькова. По версии следствия, в 1994 и в 1997 годах он изнасиловал и убил шестнадцатилетнюю девушку и восьмилетнюю девочку.

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