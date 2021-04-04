Бывший наследный принц Иордании прокомментировал свой арест

Бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн записал видеообращение, в котором заявил, что помещен под домашний арест на фоне критики действий правительства. Об этом сообщает «Би-би-си».

По словам принца, его навестил начальник генерального штаба иорданских вооруженных сил, который сообщил о том, что ему не разрешается выходить на улицу, общаться с людьми или встречаться с ними. «Поскольку на тех встречах, где я присутствовал, или в социальных сетях по итогам мероприятий с моим участием была замечена критика правительства или короля», — сказал он. Хамза бен Хусейн добавил, что ему лично не были предъявлены обвинения в критических замечаниях в адрес представителей власти.

Бывший наследник престола также заявил, что не ответственен за провал в управлении, коррупцию и некомпетентность, которые, по его словам, преобладают в правительственной структуре Иордании последние 15-20 лет. Принц подчеркнул, что ситуация «достигла такой точки, когда никто не может говорить или выражать мнение по любому вопросу и не быть затравленным, арестованным, замученным и не столкнуться с угрозами».

Ранее сообщалось, что в Аммане арестованы член королевской семьи Шериф Хасан бен Заид и бывший советник короля Иордании Абдаллы II, экс-министр финансов Бассам Авадалла. Как сообщает ТАСС со ссылкой на панарабский телеканал «Аль-Маядин», в Аммане был раскрыт «заговор с целью отстранения от власти Абдаллы II». Под домашним арестом находится бывший наследный принц Хамза бен Хусейн и несколько высокопоставленных офицеров.