На Украине пожаловались на сокращение транзита российского газа

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон пожаловался в своем Facebook-аккаунте на сокращение транзита российского газа через украинскую территорию, заявив, что Киеву важно не допустить завершения строительства «Северного потока-2».

«Транзит газа по Украине — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины», — написал он.

Макогон также заявил, что после запуска газопровода «Турецкий поток», транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. Кроме того, с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через «Турецкий поток».

По его словам, сейчас на южном направлении через Украину выполняют транзит только для потребителей из Молдавии. «Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита ежегодно», — заключил глава оператора.

В марте транзит российского газа через Украину увеличился, поскольку в Европе перестало быть аномально тепло. Так, в конце февраля «Газпром» прокачал через Украину 106 миллионов кубометров. При этом с 17 по 26 февраля показатель был в среднем 79 миллионов кубометров в сутки (с минимальным результатом в 66,2 миллиона 20 февраля). Кроме того, «Газпром» забронировал на февраль значительно больше объемы транзита: 123,2 миллиона кубометров в сутки.