Россия резко сократила транзит газа через Украину

Российский газовый монополист «Газпром» резко снизил транзит газа через Украину с 17 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Материалы по теме Черная полоса Господству нефти в мире приходит конец. В 2020-м она получила удар, от которого может не оправиться Опомнились Запад решил отказаться от нефти и газа и уже нашел им замену. Готова ли к этому Россия?

По данным агентства, в среду Россия прокачала через Украину 94,9 миллиона кубометров, что на 20 процентов меньше, чем средний дневной показатель в первой половине месяца. Для сравнения, с 1 по 16 февраля «Газпром» прокачивал через украинскую территорию по 119 миллионов кубометров топлива в сутки. Минимальный уровень транзита в эти дни составлял 115,4 миллиона кубометров, а максимальный — 120,8 миллиона.

В январе 2021 года «Газпром» прокачивал через Украину примерно по 124,5 миллиона кубометров газа в день, а в декабре показатель был на уровне 182,6 миллиона кубометров.

Ранее сообщалось, что в марте 2021 года «Газпром» хочет увеличить транзит топлива через украинскую территорию. Компания дополнительно забронировала в газотранспортной системе страны 14,2 миллиона кубометров в сутки на этот месяц. При этом на февраль 2021 года Россия также бронировала дополнительные мощности.