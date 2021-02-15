Россия собралась прокачивать больше газа через Украину

Российский газовый монополист «Газпром» собрался увеличить транзит топлива через Украину в марте. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на результаты месячного аукциона на Regional Booking Platform.

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«Газпром» забронировал мощности украинской газотранспортной системы в объеме 40 миллиардов кубометров на весь 2021 год, или 110 миллионов кубометров в пересчете на сутки. В феврале в ходе аукциона российская сторона дополнительно забронировала 14,2 миллиона кубометров. В понедельник, 15 февраля, «Газпром» забронировал столько же дополнительных мощностей на март.

В первой половине февраля (с 1 по 13 число) Россия прокачивала через Украину в среднем около 119,1 миллиона кубометров газа в сутки. Минимальный дневной объем составил 115,4 миллиона кубометров, максимальный — 121 миллион. В январе показатель суточной прокачки был в среднем 124,51 миллиона кубометров. В декабре 2020 года он составлял 182,63 миллиона кубометров.

В целом, за прошлый год транзит российского газа через Украину обрушился на 38 процентов и достиг минимума со времен СССР. В общей сложности за год Россия прокачала через украинскую территорию 55,8 миллиарда кубометров топлива.