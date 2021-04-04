Россия
 
Последние новости
Появление кричащих «Ахмат — сила» чеченцев на границе с Дагестаном объяснили
ЦСКА выиграл первый матч под руководством Олича
Номер телефона Цукерберга утек в сеть
«Тоттенхэм» упустил победу над аутсайдером АПЛ
Зеленский ввел санкции против Россотрудничества и российских компаний
На фотографии 121-летней церкви разглядели «призрак» ребенка
Жириновский заподозрил Украину в подготовке бомбардировки Киева
Группа националистов попыталась взять штурмом следственный отдел в Москве
Иностранная журналистка назвала главные отличительные черты россиян
Новости партнеров
Прослушать новость

В российском городе пожаловались на кровавые собачьи бои

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В Российском городе Ишим (Тюменская область) местные жители пожаловались на заводчиков, которые проводят собачьи бои между среднеазиатскими овчарками и делают ставки. Об этом сообщает «Подъем».

На опубликованных изданием кадрах видно, как собаки дерутся в вольере, на их шерсти кровь, а происходящее на мобильные телефоны снимают зрители. Организатором боев назвали собаковода Вячеслава Лумпова.

«То, что бои проводят, я знала давно, как минимум лет десять, может, и раньше. Он никогда и нигде не работал, он зарабатывает на этом», — заявила жительница Ишима по имени Ирина.

По жалобе горожан началась проверка. Сам Лумпов заявил изданию, что не боится ее, так как все делает по закону.

«Мы занимаемся разведением среднеазиатской овчарки. Для племенной работы я делаю тестовое испытание: собака рабочая у меня или нет. Если нет, я кобеля не запускаю в племенную работу. У меня есть племенной кобель. Второй человек тоже занимается племенной работой. У него линия одних кровей, у меня — других. Он хочет свою собаку протестировать, я — свою. Мы приехали, протестировали, уехали. Какие зрители?» — заявил он.

Лумпов утверждает, что во время происходящего никто не делает ставки, а собаки не дерутся насмерть. Все происходящее он назвал не собачьими боями, а проверкой рабочих качеств псов.

В марте две собаки породы кане-корсо задушили свою 11-летнюю хозяйку во время игры. В какой-то момент они схватили зубами шарф девочки и стали тянуть. Вырваться она не смогла.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Тюменской области жители пожаловались на собачьи бои со зрителями и ставками
Собаки задушили российскую пятиклассницу во время игры
Собаки оказались опасны для человечества