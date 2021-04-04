В российском городе пожаловались на кровавые собачьи бои

В Российском городе Ишим (Тюменская область) местные жители пожаловались на заводчиков, которые проводят собачьи бои между среднеазиатскими овчарками и делают ставки. Об этом сообщает «Подъем».

На опубликованных изданием кадрах видно, как собаки дерутся в вольере, на их шерсти кровь, а происходящее на мобильные телефоны снимают зрители. Организатором боев назвали собаковода Вячеслава Лумпова.

«То, что бои проводят, я знала давно, как минимум лет десять, может, и раньше. Он никогда и нигде не работал, он зарабатывает на этом», — заявила жительница Ишима по имени Ирина.

По жалобе горожан началась проверка. Сам Лумпов заявил изданию, что не боится ее, так как все делает по закону.

«Мы занимаемся разведением среднеазиатской овчарки. Для племенной работы я делаю тестовое испытание: собака рабочая у меня или нет. Если нет, я кобеля не запускаю в племенную работу. У меня есть племенной кобель. Второй человек тоже занимается племенной работой. У него линия одних кровей, у меня — других. Он хочет свою собаку протестировать, я — свою. Мы приехали, протестировали, уехали. Какие зрители?» — заявил он.

Лумпов утверждает, что во время происходящего никто не делает ставки, а собаки не дерутся насмерть. Все происходящее он назвал не собачьими боями, а проверкой рабочих качеств псов.

В марте две собаки породы кане-корсо задушили свою 11-летнюю хозяйку во время игры. В какой-то момент они схватили зубами шарф девочки и стали тянуть. Вырваться она не смогла.