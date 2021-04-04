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На французского политика и его жену напали в собственном доме

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Бернар Тапи
Бернар Тапи
Фото: www.facebook.com / BernardTapieOfficiel

На французского бизнесмена и политика Бернара Тапи и его жену Доминик напали в собственном доме. Целью злоумышленников было ограбление, пишет Le Parisien.

Четверо неизвестных, одетых в черные капюшоны и маски, ворвались в дом пары в Комб-ла-Виль ночью. Они избили пожилого политика и его супругу, а затем связали обоих различными подручными предметами, в том числе галстуками. Они грабили особняк в течение часа.

Доминик Тапи удалось освободиться и побежать за помощью к соседям. Она получила легкие травмы и была доставлена в больницу. Бернар Тапи отказался от госпитализации. Уточняется, что 78-летний политик в последние годы борется с раком. Сумма украденного не называется.

Тапи занимал посты депутата Европарламента и министра по делам городов в 1992 году. Больше известен как скандальный бизнесмен и владелец футбольного клуба «Олимпик Марсель». В 1990-х годах попал в крупных скандал с продажей якобы восстановленных обанкротившихся предприятий, в результате которых выяснилось, что он и сам банкрот. Суд приговорил бизнесмена к двум годам тюрьмы и крупному штрафу.

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