На популярном американском пляже нашли опасную мину

На популярном американском пляже нашли опасное взрывное устройство— предположительно, морскую мину. Об этом пишет Fox News.

Мину прибило к пляжу в Лодердейл-бай-Зе-Си. По данным местных правоохранительных органов, взрывчатку нашли примерно в 30 милях (48 километрах) к северу от Майами.

После того как местные шерифы сочли устройство военной бомбой — возможно, учебной, — на место прибыл отряд по разминированию и бойцы ВВС США. Утверждается, что на устройстве нашли надписи «собственность ВМС США» и «нейтральный». При этом мина все же могла взорваться или уже была задействована в ходе учений.

Вскоре устройство все же сочли безопасным и убрали из прибрежной зоны.

В августе 2020-го на пляже украинского курорта Черноморск обнаружили мину. Снаряд нашли случайно во время тренировочного погружения водолазов. В это время пляж был переполнен отдыхающими.

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