Злоумышленник с сачком похитил 300 рыбок стоимостью более 700 тысяч рублей

В японском городе Накамо, префектура Фукуока, вор похитил 300 аквариумных рыбок, стоящих более миллиона иен. Об этом сообщает SoraNews24.

Глубокой ночью злоумышленник с сачком забрался в новый магазин, который должен был открыться через пять дней. Его владелец собирался торговать японскими оризиями — небольшими рыбками, напоминающими аквариумных гуппи. В Японии их часто держат дома в качестве питомцев.

Судя по записи камеры видеонаблюдения, всего за пять минут вор поймал большую часть оризий, которых выращивал владелец магазина. Стоимость каждой рыбки составляла от 1,5 до пяти тысяч иен (от тысячи до 3,5 тысячи рублей). Общий ущерб оценивается в 1,1 миллиона иен (762 тысячи рублей).

«Мне это кажется, скорее, киднэппингом, чем воровством, — жалуется владелец магазина. — Я не столько зол, сколько опечален. И поскольку их украли посреди ночи, я больше не могу спать по ночам».

Полиция надеется выследить похитителя рыб по записям, сделанным камерами видеонаблюдения. По всей видимости, ему было известно о ценности оризий. Это может свидетельствовать о том, что кражу организовал профессионал. Не исключено также участие якудзы.

Ранее сообщалось, что акула откусила половину тунца, пойманного американскими рыбаками, и причинила им ущерб в 2,5 тысячи долларов. Пропавшее мясо весило не меньше 45 килограммов.