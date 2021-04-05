В Госдуме объяснили рост мата в социальных сетях

Граждане не понимают суть закона о мате в соцсетях, поэтому нецензурной лексики в российском интернете стало больше, заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, IT и связи Сергей Боярский. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Он пояснил, что не видит смысла во введении наказания для граждан, которые используют нецензурные выражения в интернете. «Социальные сети должны сами следить за тем, что происходит у них внутри. Если они посчитают необходимым бороться с матом», — отметил Боярский.

По его словам, со временем появится определенная элита, которая будет относиться друг к другу с уважением. «Конечно, это протест, вызванный дезинформацией о том, что вступивший в силу закон направлен на борьбу с нецензурной лексикой», — пояснил депутат. Он уверен, что никаких санкций за применение мата в социальных сетях не появится.

Ранее стало известно, что россияне стали больше материться в постах и комментариях после того, как в стране вступили в силу поправки, направленные против распространения мата в интернете.

Закон, обязывающий соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом, начал действовать в стране с 1 февраля.