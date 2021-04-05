Ученые назвали «суперпродукт» от серьезных заболеваний

Исследователи из Медицинского центра Университета Вандербильта опубликовали в журнале JAMA Oncology крупномасштабное эпидемиологическое исследование, которое дало новые знания о йогурте. Об этом пишет «ИноСМИ».

Ученые проанализировали данные 1,4 миллиона человек из США, Европы и Азии и выяснили, что употребление клетчатки и йогурта снижает риск развития рака легких. У граждан с максимальным потреблением йогурта риск развития рака был на 33 процента ниже чем у тех, кто вообще не ел этот продукт.

Команда профессора Дэн Чжэньхуа из западно-китайского института фундаментальной и судебной медицины Сычуаньского университета обнаружила, что употребление йогурта способствует снижению вероятности развития онкологии на 19 процентов. В результате исследования также выяснилось, что потребление йогурта снижает риск возникновения рака пищевода, мочевого пузыря и толстого кишечника.

Как считают ученые, употребление двух и более порций йогурта в неделю способствует снижению риска развития аденомы в прямой кишке.

Кроме того, йогурт может нормализировать повышенное артериальное давление у женщин, пробиотики, содержащиеся в этом продукте, могут облегчить симптомы волчанки. Также йогурт может предотвратить отравление тяжелыми металлами, восполнить дефицит витаминов и похудеть.

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