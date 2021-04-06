Разгадана тайна огромных студенистых шаров у берегов Норвегии

Ученые разгадали тайну огромных студенистых шаров, замеченных у берегов Норвегии. Об этом сообщает Nine News.

Несколько лет назад в Атлантическом океане заметили полупрозрачные шары диаметром около метра. В 2019 году исследователям удалось взять пробу тканей, после чего был проведен анализ ДНК. Его результаты описаны в статье, опубликованной в научном журнале Scientific Reports.

Как выяснилось, шары представляли собой капсулы с яйцами кальмаров, относящихся к виду Illex coindetii. Самки кальмаров изготавливают их из собственной слизи, а затем откладывают в них яйца. К тому времени, когда из них вылупляется молодь, сферы распадаются сами собой.

Кальмары Illex coindetii вырастают до 30 сантиметров в длину, то есть втрое меньше собственных яйцевых капсул. Они водятся на севере Атлантического океана, в Средиземном море, Мексиканском заливе, а также у берегов Суринама, Венесуэлы и Намибии.

В октябре 2018 года сообщалось, что власти Национального побережья мыса Хаттерас объявили, что странные сумки, появившиеся на пляжах американского штата Северная Каролина, имеют естественное происхождение. Необычные черные объекты прямоугольной формы, выброшенные на берег, оказались пустыми яйцевыми капсулами ромбовых скатов.