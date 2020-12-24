Осьминог без причины ударил рыбу и попал на видео

Исследователи из Университета Лиссабона, Португалия, установили, что осьминоги в некоторых случаях бьют рыб без причины. На видео с головоногими моллюсками обратило внимание издание Unilad.

Биолог Эдуардо Сампайо (Eduardo Sampaio) опубликовал в Twitter запись, на которой зафиксированы несколько случаев, когда осьминоги ударяли рыб руками без видимой причины. «Осьминоги бьют рыб. Да. Осьминоги. Бьют. Рыб!!» — написал Сампайо.

Команда ученых снимала головоногих моллюсков у побережья городов Эль-Кусейр в Египте и Эйлат в Израиле между 2018 и 2019 годами.

Исследователи объяснили, что осьминоги и рыбы охотятся друг рядом с другом, и, таким образом, извлекают выгоду из охотничьих стратегий друг друга. Иногда осьминоги бьют рыб, если те неэффективны в охоте или чтобы они не претендовали на добычу. Но в некоторых случаях головоногие моллюски били рыб беспричинно. Ученые предположили, что такие удары вызваны злобой.

Осьминоги проявляли агрессию в отношении разных видов рыб, в том числе андаманских рыб-белок, полосатых и лирохвостых груперов и золотистых зубатых барабуль. Команда ученых планирует провести дальнейшие исследования, чтобы понять, почему осьминоги так себя ведут.

Руками называются конечности осьминогов и других головоногих моллюсков, покрытые рядами присосок или крючьев. У кальмаров, каракатиц, сепиолид и спирулид также имеются щупальца — парные ловчие конечности. У осьминогов щупальцев нет.

Ранее сообщалось, что в английском городе Клиторпс, графство Линкольншир, прибившегося к берегу рогатого осьминога прозвали кракеном (мифическим морским чудовищем гигантских размеров, известным по описаниям исландских моряков — прим. «Ленты.ру»). Управляющий пляжем запретил местным жителям подходить к осьминогу, чтобы предотвратить появление толп.