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Онищенко рассказал о стоящих за антипрививочниками группах

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Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о стоящих за антипрививочниками группах в интервью Антону Красовскому в программе «Антонимы» на RT, опубликованной на YouTube.

По мнению Онищенко, нельзя сказать, что в России есть полное отторжение от прививок. «Но у нас появились профессиональные группы, которые заинтересованы в том, чтобы народ не прививался», — заявил он, пояснив, что имеет в виду фармкомпании.

Как объяснил депутат, это связано с тем, что привитый человек либо не болеет вовсе, либо заболевание проходит в легкой форме. В таком случае ему потребуется покупать меньше лекарств. Врач напомнил, что антибиотики не лечат от вируса, а лишь являются профилактикой возможных бактериальных осложнений.

На вопрос о том, считает ли он, что антипрививочные группы финансируются фармкомпаниями, Онищенко ответил утвердительно. Однако насчет того, имеет ли он какие-либо доказательства данного утверждения, депутат не ответил.

Ранее Онищенко высказался о сроках отмены масочного режима в России. По его словам, маски станут элементом культуры, и россияне не откажутся от них никогда.

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