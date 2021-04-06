В Минздраве объяснили опасность коронавируса для пожилых

COVID-19 в тяжелой форме у пожилых людей протекает почти в 30 процентов случаев, заявила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Национального медицинского исследовательского университета имени Пирогова Ольга Ткачева. Ее слова приводят «Известия».

Ткачева также отметила, что согласно мировой статистике, на ИВЛ попадают 10 процентов пожилых. «Смертность от COVID-19 среди пациентов в возрасте 60-69 лет составляет 2-4 процента, 70-79 лет — 5-13 процента, старше 80 лет — 13-20 процента», — сообщила она.

По ее словам, постковидный синдром очень разнообразен как по длительности, так и по клиническим проявлениям. У многих людей долго сохраняются нарушения сна, депрессия, головные боли, нарушение обоняния и вкуса, одышка. Кроме того, в легких остаются пневмосклеротические изменения.

Реабилитация пожилых сложнее, чем у молодых, добавила Ткачева. Она объяснила, что здесь идет работа не только с последствиями перенесенной инфекции, а также и со множеством хронических заболеваний.

«Нельзя сказать, что человек будет жить меньше после перенесенного COVID-19. Но факт остается фактом: инфекция у некоторых пациентов приводит к очень мощному воспалительному ответу — цитокиновому шторму. Он вспыхивает и «продолжает тлеть» какое-то время», — сказала специалист. По ее словам, существуют научные доказательства того, что одна из причин запуска процессов старения — длительно текущее воспаление.

Ранее президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев объяснил необходимость вакцинации пожилых людей от коронавируса. Он напомнил, что процент смертности от COVID-19 наиболее высок именно среди этой возрастной категории граждан. «Государство понимает, что старшее поколение — это наиболее уязвимая группа в плане самого неблагоприятного исхода болезни, и старается максимально уберечь этих людей от потенциально опасных контактов», — пояснил он.