В США назвали «Бурлак» секретной заменой Т-14 «Армата»

Россия в качестве секретной замены танку Т-14 «Армата» может рассматривать модификацию Т-80 с унифицированным боевым отделением «Бурлак», пишет американский журнал Popular Mechanics.

В публикации издания Т-14 «Армата», «сталкивающаяся с финансовыми и технологическими трудностями», называется проблемной, в отличие от «компромиссного» «Бурлака», обладающего сходными с первым характеристиками, но оказывающимся значительно его дешевле.

Материалы по теме Обратный отсчет Как США готовятся к репетиции масштабной войны с «агрессором» — Россией Быстрее звука От «Арматы» до Су-57: какое оружие получит Россия в 2020 году

Журнал утверждает, что более десяти лет назад оба проекта конкурировали между собой, в результате чего победила «более изящная» Т-14 «Армата». Издание напоминает, что «Бурлак» обладает сходным вооружением, а всего в России имеется около 3 тысяч танков Т-80.

Таким образом в Popular Mechanics прокомментировали снимки российского танка Т-80 с унифицированным боевым отделением «Бурлак», появившиеся в марте в сети.

В марте прошлого года в американском журнале The National Interest заявили, что самым шустрым танком является советский (российский) Т-80 с газотурбинным двигателем, который по топливной эффективности превосходит украинская модификация с дизельной силовой установкой.