Евросоюз проверит на этичность испытания вакцины «Спутник V»

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) собирается начать проверку того, насколько клинические исследования российской вакцины «Спутник V» проводились с соблюдением этических норм: в них якобы принуждали участвовать военных и госслужащих. Об этом сообщает издание Financial Times.

Информацию о предполагаемом нарушении исследовательской этики, опубликованную британским агентством Reuters, отверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он подчеркнул, что она не соответствует действительности. По его словам, никакой подобной практики не велось, а проверка является обычной для таких случаев процедурой.

«Мы не знаем ни о каких обеспокоенностях EMA относительно Надлежащей клинической практики (GCP), и утечка информации о таких опасениях является конкретным примером того, как люди пытаются подорвать процесс одобрения EMA, который должен быть беспристрастным и без дискриминации», — приводит слова Дмитриева РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщили, что США вместе со своими союзниками готовят масштабную информационную атаку на вакцину «Спутник V». По данным источника, в информационной кампании будут задействованы, в частности, фонд Сороса, Reuters и «Би-би-си», целевой аудиторией которых станут страны Европы, зарегистрировавшие российскую вакцину, — Венгрия, Словакия, Сербия, Черногория, Сан-Марино и Северная Македония.