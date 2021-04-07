Чулки жен политиков обсудили в сети после выхода Джилл Байден в сетчатых чулках

Колготки жен политиков стали предметом обсуждения в соцсетях после выхода первой леди США Джилл Байден в сетчатых чулках. Об этом сообщает New York Post.

Стилист Кора Харрингтон (Cora Harrington) обратила внимание читателей на то, что чулочно-носочные изделия, в которых появлялись на публике общественные деятели, не раз вызывали споры в сети. По словам эксперта, консервативные люди считают, что чулки и колготки — неотъемлемая часть гардероба любой влиятельной женщины.

Несмотря на это в 2008 году Мишель Обама раскритиковала колготки из-за того, что они причиняют ей дискомфорт и постоянно рвутся во время публичных мероприятий. Тогда граждане США, которые придерживаются традиционных взглядов, осудили ее высказывание: по их мнению, первые леди обязаны надевать чулки или колготки на публике.

Помимо Обамы, критике также не раз подвергалась жена принца Гарри Меган Маркл: она приходила на общественные мероприятия с голыми ногами, нарушая тем самым королевский протокол. Например, папарацци засняли ее без колготок во время посещения благотворительного спектакля «Гамильтон» в лондонском театре Victoria Palace в 2018 году.

Жена бывшего президента США Дональда Трампа Мелания разгневала общественность, когда ее запечатлели в 2018 году в пальто и облегающих легинсах в цвет кожи. По словам Харрингтон, супруги политиков обязаны носить наряды, не привлекающие внимание. «Их образы должны быть сдержанными, а колготки — незаметными», — пояснила эксперт.

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Отмечается, что по этой причине комментаторы восхищаются стилем герцогини Кембриджской Кэтрин: супруга принца Гарри всегда выходит в свет в тонких колготках. «Вы никогда не увидите женщин королевской семьи без нюдовых чулок или колготок», — объяснила Харрингтон.

Обсуждение развернулось в соцсетях после того, как супругу президента Байдена запечатлели в колготках в сетку. Папарацци сфотографировали ее в аэропорту Вашингтона во время выхода из самолета в блейзере, короткой юбке и ботильонах на каблуке. Тогда американцы принялись спорить по поводу внешнего вида Джилл Байден. Так, одни восхитились ее стилем, а другие раскритиковали чулки первой леди.