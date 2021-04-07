Netflix анонсировал спродюсированный принцем Гарри и Меган Маркл сериал

Стриминговый видеосервис Netflix анонсировал документальный сериал от Archewell — общественной организации, которую учредили принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Документальный многосерийный проект «Сердце непобежденных» (Heart of Invictus) расскажет об участниках спортивного мероприятия «Игры непобежденных» (Invictus Games), которое пройдет в Гааге в 2022 году. В центре сюжета — жизнь спортсменов и организаторов соревнования во время подготовки.

Производством шоу занимается креативный отдел общественной организации Archewell. Над проектом также работают режиссер Орландо фон Айзиндель и продюсер Джоанна Натасегара.

Netflix — стриминговый видеосервис с десятками тысяч фильмов, сериалов и телешоу, работающий по подписной модели.

С 1 апреля 2020 года принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Они лишились титулов, переехали в США, стали сотрудничать с Netflix и Spotify и достигли финансовой независимости от королевской семьи. В интервью Опре Уинфри принц Гарри заявил, что они полностью лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года.