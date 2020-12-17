Принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими подкастов на Spotify

Принц Гарри и его жена Меган Маркл запустят эксклюзивные подкасты на cтриминговом сервисе Spotify. Об этом сообщает The Verge.

У каждого их них будет свой проект. Герцог и герцогиня Сассекские также анонсировали создание продюсерской компании — Archewell Audio. Помимо собственных проектов, они планируют продюсировать другие шоу, начиная с 2021 года.

В текущем году супруги появятся на Spotify в новогодних выпусках. Известно, что подкаст принца Гарри будет посвящен вопросам, которые волнуют ветеранов вооруженных сил, а Маркл намерена исследовать проблемы равенства полов.

О том, что музыкальный сервис Spotify предложит Меган Маркл и ее супругу принцу Гарри продюсировать подкасты стало известно в августе. Spotify уже заключил аналогичные сделки с Ким Кардашьян и Мишель Обамой — женой 44-го президента США Барака Обамы. По всей видимости, эксперимент был признан успешным.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.