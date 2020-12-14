Меган Маркл записала первое видеообращение после заявления о выкидыше

edition.cnn.com

Герцогиня Сассекская Меган записала первое видеообращение после своего недавнего заявления о выкидыше. Запись появилась на сайте CNN в разделе Heroes (Герои).

В воскресенье вечером, 13 декабря, в эфир вышло видео, в котором Меган Маркл поблагодарила людей, борющихся с коронавирусом. Она отметила заслуги не только докторов, но и медицинского персонала, волонтеров и простых граждан, которые заботились об окружающих во время пандемии.

«Мы видим, что общественность не сидит на месте, а действует. Когда приостановили детские обеденные программы, мы видели, что наши соседи заботились о том, чтобы дети получали необходимое питание. А когда наиболее уязвимые группы и люди со слабым иммунитетом не могли покинуть свои дома, окружающие доставляли к их порогам продукты, в которых они нуждались», — отметила герцогиня Сассекская.

Она подчеркнула, что абсолютно каждый человек может помочь, как минимум — вселить в ближнего надежду и веру в лучшее.

Маркл впервые выступила перед публикой после того, как 25 ноября в издании The New York Times вышла ее колонка, в которой она призналась, что в июле 2020 года перенесла выкидыш. Герцогиня Сассекская призвала людей делиться своей болью и поддерживать друг друга в сложные времена пандемии COVID-19.

6 мая 2019 года у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. Он занял седьмое место в очереди на британский престол после деда — принца Чарльза, дяди — принца Уильяма, его детей — принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца — принца Гарри.

1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали официально исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им также пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal.