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В российском городе ввели карантин по бешенству

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Фото: Pixabay

В Саратове ввели карантин по бешенству. Причиной этому стал найденный 5 апреля в Ленинском районе города труп зараженной лисы, сообщает «Коммерсантъ-Средняя Волга» со ссылкой на источник в управлении ветеринарии.

Как отмечает РЕН ТВ, останки животного были обнаружены во дворе жилого дома. Специалисты лаборатории подтвердили заболевание.

Вице-губернатор региона Игорь Пивоваров выпустил распоряжение, в котором признал весь населенный пункт неблагоприятным по эпидемиологической обстановке. Действие документа продлится 60 дней. В это время нельзя ввозить и вывозить животных, проводить цирковые представления и выставки. Бездомных животных будут отлавливать, помещать на карантин и вакцинировать.

Ранее врач-терапевт Тина Петровская перечислила заболевания, которыми человек может заразиться от животного. Среди наиболее распространенных в перечень вошли бешенство, нейротропный вирус, лишай, токсоплазмоз, сальмонеллез и лептоспироз.

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