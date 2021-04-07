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Житель Чехии признался в нелегальном владении танком

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Фото: @PolicieCZ

Житель восточной части Чехии признался полиции во владении танком T 34/85 и самоходной артиллерийской установки SD-100. Таким образом он принял участие в государственной программе оружейной амнистии. О курьезном случае сообщил Twitter-аккаунт чешской полиции.

Мужчина еще с 90-х годов держал у себя танк, выкрашенный в розовый цвет, и произведенную в Чехии советскую САУ. Формально он владел ими на легальных основаниях, однако сомневался, что они не могут быть использованы для стрельбы.

Представители полиции проверили технику и выяснили, что по существующим правилам владение им незаконно. Его перевели в категорию запрещенного.

Военную технику, однако, оставили у владельца. Как отметили правоохранители, он собирается довести ее деактивацию до конца и подать заявку на законное владение.

Летом 2020 года москвич выставил на продажу оригинальный танк Т-34-85 на сервисе объявлений Avito.

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