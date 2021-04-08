Внутри биочипа вырастили маленький живой мозг

Ученые вырастили мини-мозг с помощью трехмерной печати из человеческой ткани. Такой органоид не обладает функциональностью полноценного органа, однако представляет собой удобную платформу для наблюдения за ростом и развитием нервных тканей. Об этом сообщает издание The Independent.

В ходе эксперимента ученые применили новую технологию на основе микрофлюидики, когда питательные вещества подаются через крошечные трубки. Трехмерная печать позволяет удешевить производство биочипов с каналами и лунками, в которых выращиваются живые ткани. Коммерчески доступные чашки для культивирования обладают рядом недостатков, например, они не совместимы с некоторыми микроскопами, а питательные вещества, необходимые для роста клеток, не проникают вглубь органоидов.

Результаты исследование показали, что в новых биочипах, напечатанных на 3D-принтере, у мозговых тканей гораздо больше шансов выжить в течение недели, чем в обычных. Внутри камеры обеспечивается постоянная перфузия, которая имитирует физиологическую среду в живой ткани и уменьшает риск гибели клеток внутри маленькой имитации мозга.

Такая разработка также позволяет создать полностью изолированную среду для воссоздания взаимодействия между органоидами человека и патогенами, включая коронавирус.