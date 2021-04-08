Бывший вице-премьер Крыма выйдет из колонии на год раньше

Суд смягчил приговор для бывшего вице-премьера Крыма Ленура Ислямова. Заочно осужденному за организацию диверсии, создание незаконного вооруженного формирования и призывы к нарушению территориальной целостности России назначили 18 лет колонии строго режима. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщает ТАСС.

Ранее Ислямова заочно приговорили к 19 годам лишения свободы.

В 2014 году, после вхождения Крыма в состав России, он занял должность вице-премьера правительства полуострова, а затем бежал на Украину.

В ноябре 2015 года Ислямов создал преступную группу из добровольцев для блокады Крыма. 22 ноября 2015 года они подорвали опоры воздушных линий электропередачи, оставив без света Севастополь, большую часть Крыма и часть территории Украины.

Ислямова также обвиняют в создании вооруженной банды «Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана». Группировка боевиков появилась в 2016 году при поддержке запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа».