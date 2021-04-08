Диетолог назвал уникальный продукт с благотворным влиянием на сердце и нервы

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Бобровский, назвал уникальный российский продукт, который полезен для сердца, нервов и пищеварения. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, репчатый лук можно назвать российским суперфудом. Он богат витаминами, микроэлементами и фитонцидами, оказывающими благотворное влияние на иммунитет, пищеварительную, сердечно-сосудистую и нервную системы.

За счет оптимального сочетания витаминов и микроэлементов лук поддерживает работу нашего сердца. Плюс благотворно влияет на нервную систему. Кроме того, лук может оптимизировать, активизировать работу головного мозга Андрей Бобровский врач-диетолог

Диетолог подчеркнул, что лук хорошо сочетается с овощами, различными зерновыми культурами и другими продуктами. Он посоветовал употреблять его в свежем виде, поскольку при жарке и варке этот овощ частично теряет свои полезные свойства.

Ранее диетолог Евгений Арзамасцев предостерег от выбора внешне идеальных овощей и фруктов. Он посоветовал сделать выбор в пользу корнеплодов.