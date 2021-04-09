Физик привел зрителей в недоумение необычной теорией о происхождении людей

Британский физик, профессор Брайан Кокс (Brian Cox) привел в недоумение зрителей утренней передачи This Morning своим выступлением в программе. Как сообщает Daily Mail, ученый рассказал о необычной теории происхождения людей, указав на то, что каждый человек на самом деле может быть голограммой.

53-летний Кокс отметил, что Вселенная может оказаться вовсе не такой, какой ее все привыкли осознавать по учебникам. «Отвечая на те вопросы, что Стивен Хокинг задал еще более 50 лет назад, мы пришли к выводу — и да, я скажу это вслух и остановлюсь — что мы можем быть голограммами», — заявил физик.

Ведущая Рут Лэнгсфорд (Ruth Langsford) отреагировала на слова ученого. «Мой разум оказался не готов к такому. Я никогда не была сильна в научных предметах в школе и очень стараюсь понять ваши умозаключения, но это взрывает мой мозг», — заметила она.

Далее Кокс и ведущие сменили тему общения, но в конце интервью Лэнгсфорд вернулась к теме. «Я теперь задумалась, действительно ли я голограмма?» Услышав ее, физик ответил: «Да, вероятно это так».

В комментариях многие изумились такому заявлению от ученого. Некоторые также принялись шутить на эту тему. «Я голограмма, класс. А может кто-нибудь прийти и отключить меня?» — написала пользовательница после просмотра эфира. Были и те, кто поблагодарил физика за то, что натолкнул их на мысль изучить новые данные о том, что такое Вселенная.