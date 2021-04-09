Стало известно о подготовке хакерами масштабной атаки на счета россиян в мае

Специалисты по кибербезопасности предупредили о грядущей массированной атаке на счета россиян. Об этом пишут «Известия».

В компании DeviceLock пояснили, что в даркнете за 30 тысяч долларов был продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов, и киберпреступники воспользуются уязвимостью мобильной связи, которая позволит перехватить SMS для авторизации в банковских приложениях. С большой долей вероятности покупателем стал выходец из стран СНГ.

Уточняется, что атаке могут подвергнуться владельцы счетов с наибольшими остатками и подключенным онлайн-банкингом, данные о которых уже собраны или будут получены путем «пробива» клиентов. Поскольку к подобной атаке преступники готовятся около месяца, следовательно, нападения стоит ожидать на майских праздниках, когда большинство россиян ослабят контроль над своими счетами.

23 марта стало известно, что эксперты по кибербезопасности раскрыли серию атак на смартфоны и компьютеры. Специалисты проекта Project Zero от Google рассказали, что неизвестная группа провела серию атак на пользователей гаджетов на базе Windows, iOS и Android. Две самые крупные кампании были проведены в феврале и октябре 2020 года. Общее число жертв не сообщается, но эксперты исчисляют их количество миллионами. В отчете говорилось, что атаки стали возможными благодаря так называемым «уязвимостям нулевого дня» (zero day). Это тип вредоносных программ или брешей в операционных системах, против которых еще не разработаны защитные алгоритмы.