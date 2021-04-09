Эксперт прокомментировал информацию о массовой атаке на счета россиян

Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий назвал преждевременной информацию о массовой атаке на счета именно россиян в мае. Он прокомментировал ситуацию в беседе с RT.

«Неизвестно, в какой стране и у какого оператора связи обнаружен данный уязвимый коммутатор, поэтому говорить о том, что атака ориентирована именно на российских пользователей, на мой взгляд, преждевременно», — считает специалист.

По его мнению, существуют гораздо более простые способы кражи денег со счетов пользователей. «Зачастую, гораздо проще установить вредоносную программу на компьютер, либо на мобильное устройство клиента банка, и перехватывать SMS, которые уже приходят на телефон», — рассказал Лукацкий.

Он подчеркнул, что россиянам стоит настроить механизмы ограничений, которые уже предлагают многие банки как в отделениях, так и через приложение. «Это ограничения по операциям, по источникам операций, ограничения по суммам и по получателям денежных средств — создание так называемых белых списков получателей», — пояснил эксперт.

Ранее газета «Известия» опубликовала статью о том, что специалисты по кибербезопасности предупредили о грядущей массированной атаке на счета россиян. По данным компании DeviceLock, в даркнете был продан доступ к коммутатору одного из сотовых операторов, и киберпреступники воспользуются уязвимостью для перехвата SMS с целью войти по аккаунтам клиентов в приложения банков.