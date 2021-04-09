Известный журналист признался в зависти к Малахову

Известный журналист, главный редактор российского Esquire Сергей Минаев признался, что завидует ведущему Андрею Малахову из-за его способности показывать интерес к тому, что совершенно этого недостойно. Об этом он рассказал в интервью Тине Канделаки для передачи «Специальный гость» в эфире канала RTVI.

«Я завидую Малахову, потому что у него блестящий талант лицедейства. Он может изобразить интерес к вот этому пустому стакану, а я не могу», — отметил журналист.

Минаев подчеркнул, что не может, как Малахов, «выдавать эмпатию там, где ее нет». Он также признал, что проиграет ведущему Владимиру Соловьеву в битве за телерейтинги. «Я не умею вести федеральное шоу так, как он», — заметил главред издания.

По мнению журналиста, Малахов смог бы сделать программу, основанную на обсуждении новых фотографий певицы Ларисы Долиной, в которых использовались фильтры из Instagram. «Двухчасовую передачу сможет сделать, а я вот нет», — заключил Минаев.

Сергей Минаев известен романами «Дyxless. Повесть о ненастоящем человеке» и «The Телки. Повесть о ненастоящей любви». В 2010-х он регулярно выпускал ток-шоу «Минаев Live», в которое приглашал знаменитых гостей на интервью. Проект транслировался в прямом эфире. Зрители могли обратиться в редакцию и получить возможность лично задать вопрос звезде с помощью Skype. В гости к Минаеву приходили актеры, блогеры, политики, активисты, журналисты, писатели.