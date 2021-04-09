На Украине арестовали судно Медведчука

Херсонский городской суд по ходатайству прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру украинской Генпрокуратуры, наложил арест на судно, заходившее на полуостров. Об этом в пятницу, 9 апреля, сообщает «Интерфакс-Украина».
В надзорном ведомстве заявили, что «РОМАНС 1» в октябре 2017 года заходил в порты Ялты и Севастополя, несмотря на запрет, введенный Киевом в июле 2014-го.
Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что судно принадлежит главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку.
Ранее украинские силовики начали обыски в охранной фирме «Шторм», которую также связывают с Медведчуком. К штурму базы предприятия, расположенной в центре Киева, подключили спецназ МВД и авиацию. Национальная полиция сообщила, что проводятся следственные действия по факту самозахвата земельного участка.
В феврале президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, связанных с ними физических и юридических лиц, в том числе из России. Причиной названо расследование дела о финансировании терроризма.