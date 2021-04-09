Девочка нашла пропавшего кота в желудке огромной змеи

Хозяйка кота в Таиланде нашла своего пропавшего питомца в желудке огромной змеи. Об этом сообщает издание NDTV.

Вечером в субботу, 3 апреля, 11-летняя Грация (Gracia) вышла из дома в поисках кота по кличке Хо Джун (Ho Jun). Девочка не обнаружила кота за домом, пошла искать его и увидела змею с раздутым животом.

Ее мать Канчи Нард (Kanchi Nard) выбежала на крики ребенка. Женщина поняла, что змея проглотила кота и спасать его уже слишком поздно.

Нард поделилась в Facebook пугающими изображениями змеи с выпирающим животом и фотографией рыдающей из-за утраты любимого питомца дочери.

Пост стал вирусным и набрал тысячи комментариев. Пользователи поделились им 55 тысяч раз. Они соболезновали потере девочки и ее матери. Один из комментаторов предложил семье нового кота бесплатно.

Нард отметила, что позже приехали спасатели и удалили змею с ее участка.

Ранее сообщалось, что в таиландской провинции Патхумтхани питон длиной 3,6 метра пробрался в жилой дом и проглотил кота. Рептилию поймал змеелов.