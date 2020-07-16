В таиландском городе Нонтхабури пойман поедающий кошек четырехметровый питон, поселившийся в магазине. Об этом пишет издание The Thaiger.

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Владелец магазина утверждает, что питоны досаждают ему не впервые, но от другой змеи, которая была еще длиннее, ему удалось избавиться. По его словам, вместе два питона съели 20 кошек, которые у него жили.

Змееловам понадобилось 15 минут, чтобы совладать с огромным пресмыкающимся. Питон яростно сопротивлялся и повредил инструменты, которыми те пользовались.

По оценке специалиста, если змея и убивала кошек, то делала это давно. Перед поимкой рептилия несколько дней ничего не ела.

В 2018 году сообщалось, что в таиландской провинции Ангтхонг собака прогнала огромного питона, который угрожал кошкам. Хозяйка пса заметила, что он с лаем бегает вокруг дерева на заднем дворе. Выяснилось, что его внимание привлекла пятиметровая змея, прятавшаяся среди веток.