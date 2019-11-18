Четырехметровый питон десять лет прятался в спа

В китайском городе Фошань, провинция Гуандун, поймали четырехметрового питона, который десять лет скрывался под потолком спа-салона. Об этом сообщает Daily Mail.

Владелец заведения утверждает, что слухи о питоне под потолком ходили около десяти лет. «Я встречал людей, которые говорили о нем, но никогда не видел его сам», — утверждает он. По словам мужчины, три года назад на пресмыкающееся жаловались рабочие, которые делали ремонт. Спа-салон нанял змееловов, но те ничего не нашли.

12 ноября питона заметил сотрудник, который обходил комнаты. Прибывшим по вызову полицейским хватило пяти минут, чтобы справиться со змеей. Они выключили свет и накрыли ее одеялом, после чего один из них схватил питона за голову, а другие подняли хвост. Пресмыкающееся вынесли из комнаты, посадили в мешок и отвезли в Чжуншаньский зоопарк.

Специалисты полагают, что питон мог питаться крысами, которые живут в спа. Кроме того, не исключено, что время от времени он выползал наружу.

В 2018 году сообщалось, что в таиландской провинции Ангтхонг собака прогнала огромного питона, который угрожал кошкам. Хозяйка пса заметила, что он с лаем бегает вокруг дерева на заднем дворе. Выяснилось, что его внимание привлекла пятиметровая змея, прятавшаяся среди веток.

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