Российский актер Алексей Серебряков отреагировал на вопрос о возвращении в Канаду. Его слова передает News.ru.

На прошедшем в Москве показе картины «Отец» корреспонденты спросили 56-летнего артиста о планах возвращения за границу. Серебряков отказался давать комментарии на данную тему, назвав вопрос «действительно дурацким».

Ранее сообщалось о том, что вернувшегося из Канады в Россию Серебрякова завалили предложениями о работе. Отмечалось, что в данный момент на очереди находится несколько проектов с участием звезды картины Звягинцева «Левиафан».

О возвращении Серебрякова в Россию сообщалось 16 марта. Тогда актер пояснил, что никуда не уезжал, а лишь вывез детей на учебу. При этом артист не стал уточнять, по какой именно причине он решил покинуть Канаду.